Меркель после Зеленского решила обсудить Донбасс с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, посвященный ситуации на Донбассе.

Переговоры состоялись по инициативе немецкой стороны, сообщается на сайте президента РФ. Отметим, что несколькими днями ранее Меркель беседовала об этом с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Меркель и Путин провели телефонный разговор

Во время разговора Путина и Меркель поднималась тема урегулирования войны на Донбассе и решений "нормандской четверки" во время саммита в Париже в 2019 году.

"Высказана озабоченность отсутствием прогресса в реализации Минских договоренностей 2015 года, а также решений "нормандской четверки" по итогам саммита в Париже в 2019 году. Отмечена важность активизации переговорного процесса в Контактной группе и в "нормандском формате", – сказано в сообщении Кремля.

Российский президент заявил, что Киеву стоит "вести прямой диалог с Донецком и Луганском".

Среди других вопросов, лидеры стран обсуждали ситуацию с пандемией COVID-19, "мирное урегулирование ливийского кризиса, а также гуманитарные потребности в Сирии".

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонную беседу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны обсудили вопросы восстановления мира на Донбассе и итоги визита украинской делегации в Германию 2 июня, который даст толчок Нормандскому формату.

После этого министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не пойдет на прямой диалог с "ДНР" и "ЛНР", на чем настаивает Россия.

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