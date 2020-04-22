Меркель и Путин созвонились из-за Украины: о чем говорили

Виктория Довгань Политика 16:42, 22.04.2020 Обновлено: 17:19, 22.04.2020

В среду, 22 апреля, состоялся телефонный разговор между канцлером Германии ангелой Меркель и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

На сайте главы государства-агрессора отметили, что инициатором общения была немецкая сторона. Значительная часть диалога была посвящена войне на Донбассе.

"Подробно рассмотрена проблематика урегулирования конфликта в Украине. Дана позитивная оценка состоявшемуся на днях обмену удерживаемых лиц между Киевом, "ДНР" и "ЛНР". Акцентирована необходимость последовательной реализации минского "комплекса мер" и решений, принятых на саммитах в "нормандском формате", – сказано в сообщении Кремля.

Меркель и Путин
"Гордон"

Также у Путина заявили, что стороны якобы обсудили выполнение Украиной обязательств по политическим аспектам урегулирования ситуации на востоке, включая законодательное закрепление "особого статуса Донбасса".

Также Меркель и Путин затронули вопрос борьбы с пандемией коронавируса. Лидеры стран подчеркнули важность тесной координации международных усилий на данном направлении при активном участии Всемирной организации здравоохранения и поддержке двусторонних контактов по линии профильных министерств.

Кроме того, в разговоре упоминались проблемы, связанные с развитием ситуации в Сирии и Ливии, а также с нынешним положением на мировом рынке нефти.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 31 марта Меркель позвонил президент Украины Владимир Зеленский. Стороны обсудили вопросы борьбы с пандемией коронавируса COVID-19, увеличение финансовой помощи Украине, ситуацию с безопасностью на Донбассе.

  • Отдельное внимание было уделено перспективам продолжения переговоров в "нормандском формате" и результатам последних консультаций в рамках ТКГ в Минске.

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