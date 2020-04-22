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22 апреля • обновлено в 17:41
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Меркель и Путин созвонились из-за Украины: о чем говорили

7.7т
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В среду, 22 апреля, состоялся телефонный разговор между канцлером Германии ангелой Меркель и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

На сайте главы государства-агрессора отметили, что инициатором общения была немецкая сторона. Значительная часть диалога была посвящена войне на Донбассе.

"Подробно рассмотрена проблематика урегулирования конфликта в Украине. Дана позитивная оценка состоявшемуся на днях обмену удерживаемых лиц между Киевом, "ДНР" и "ЛНР". Акцентирована необходимость последовательной реализации минского "комплекса мер" и решений, принятых на саммитах в "нормандском формате", – сказано в сообщении Кремля.

Меркель и Путин

Меркель и Путин

"Гордон"

Также у Путина заявили, что стороны якобы обсудили выполнение Украиной обязательств по политическим аспектам урегулирования ситуации на востоке, включая законодательное закрепление "особого статуса Донбасса".

Также Меркель и Путин затронули вопрос борьбы с пандемией коронавируса. Лидеры стран подчеркнули важность тесной координации международных усилий на данном направлении при активном участии Всемирной организации здравоохранения и поддержке двусторонних контактов по линии профильных министерств.

Кроме того, в разговоре упоминались проблемы, связанные с развитием ситуации в Сирии и Ливии, а также с нынешним положением на мировом рынке нефти.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 31 марта Меркель позвонил президент Украины Владимир Зеленский. Стороны обсудили вопросы борьбы с пандемией коронавируса COVID-19, увеличение финансовой помощи Украине, ситуацию с безопасностью на Донбассе.

  • Отдельное внимание было уделено перспективам продолжения переговоров в "нормандском формате" и результатам последних консультаций в рамках ТКГ в Минске.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Коронавирус Конфликт в Сирии Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Ангела Меркель Владимир Путин
Место
Россия
Тег
нормандский формат
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
делят Украину, но пока не договорились... видимо, Меркель согласится к обмену, немчуре гастарбайтеров, а России - землю...
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Zhikharev Dmitry, нет оплакивают СП2 и договор по прокачке воздуха через украинскую ГТС, паралельно "перетерли", как сдрыснуть с Донбасса без репутационных потерь и избвиться от "животворящих" санкций.
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0
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Второй Вилли
Второй Вилли
Пора уйлу к дедушке членину на подселение.
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Второй Вилли, ну шо ты, самоубивство - грех. Жди, когда сам окочуришься
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Правосеков Мотвей
Правосеков Мотвей
Меркель видaть пoпрoсилa Путинa, зaбери уже этиx xoxлoв, меняю нa пaру тысяч мaсoк, oни уже зaдoлбaли мне звoнить и прoсить тo денег, тo пoмoщи.
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