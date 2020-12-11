Состояние больного COVID-19 Труханова ухудшилось, его госпитализировали

Мэра Одессы Геннадия Труханова, который заболел COVID-19, госпитализировали в инфекционную больницу.

Об этом стало известно из сообщения самого Труханова в Facebook. Он отметил, что ситуация под контролем.

Кроме того, городской голова Одессы выразил благодарность врачам и медицинскому персоналу.

Он также напомнил о необходимости придерживаться карантинных ограничений, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Как сообщило одесское издание Таймер-Одеса со ссылкой на пресс-службу мэрии, состояние Труханова оценивают как средней тяжести.

Мэра Одессы поместили в инфекционный бокс с двумя другими пациентами.

Временным исполняющим обязанности городского головы назначен вице-мэр Павел Вугельман.

Напомним, Геннадий Труханов третий раз стал главой города. Он выиграл местные выборы, победив во втором туре с 54,28% голосов. В первом туре выборов в мэры Одессы Труханов набрал всего 37,54%.

Как сообщал OBOZREVATEL,мэр Одессы Геннадий Труханов в среду, 9 декабря, получил положительный тест на COVID-19. Политик отметил, что отправился на самоизоляцию, но продолжит работать удаленно.

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