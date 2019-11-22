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22 ноября • обновлено в 15:25
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Мэра Одессы экстренно прооперировали

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Мэра Одессы Геннадия Труханова экстренно прооперировали в ночь на 22 ноября. Сейчас он находится в больнице. Его состояние стабильное.

Об этом OBOZREVATEL сообщила глава пресс-службы одесской мэрии Наталья Мальцева.

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В то же время она не назвала диагноз Труханова и характер хирургического вмешательства.

Мэра Одессы прооперировали

Мэра Одессы прооперировали

Геннадий Труханов/Facebook

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, мэр Одессы Геннадий Труханов высказался в сторону новой власти в Украине, сравнив ее с "мальчиком в публичном доме".

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Автор
Михаил Бардин
Персона
Геннадий Труханов
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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