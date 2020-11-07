Мэра Чернигова Атрошенко переизбрали на второй срок
Действующий мэр Чернигова, глава региональной политической силы "Родной дом" Владислав Атрошенко избран на второй срок.
Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия. Атрошенко набрал 77,49% (62 937 голосов). При этом его ближайшие соперники Вадим Антошин (ОПЗЖ) и Юрий Тарасовец ("Слуга народа") набрали 4,5% (3656 голосов) и 4,3% (3517 голосов) соответственно.
Барьер 5% на выборах в горсовет Чернигова преодолели пять партий, лидирует партия Атрошенко:
– Родной дом – 58,05% (26 депутатов);
– Слуга народа – 7,92% (4 депутата);
– Наш край – 7,49% (4 депутата);
– ОПЗЖ – 6,83% (4 депутата);
– Европейская солидарность – 6,16% (4 депутата).
Ранее о победе действующего мэра сообщали первые после местных выборов 25 октября экзитполы. Результаты социологического исследования свидетельствовали, что за Атрошенко проголосовали 85% избирателей.
Отметим, Атрошенко занимает пост мэра Чернигова с 2015 года. Тогда он выдвигался от Блока Петра Порошенко.
Как сообщал OBOZREVATEL, Виталий Кличко переизбран мэром Киева. Он победил уже в первом туре, набрав 50,52%.