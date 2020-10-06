Мэр Житомира рассказал, во сколько обошлась подготовка города к пандемии

В целом на подготовку к пандемии Житомир потратил из своего "коронавирусного" бюджета около 100 млн гривен.

При этом государство обеспечило лишь малую часть расходов – 1,3 млн. Об этом в интервью OBOZREVATEL сообщил городской глава Житомира Сергей Сухомлин.

"Это и дотация коммунальному предприятию в связи с тем, что оно работало в особом режиме. Это и закупка оборудования, ИВЛов, медикаментов, защитных систем для врачей и многое другое, что сделал город. Это примерно 40 млн тех льгот, которые предоставили местному бизнесу во время карантина", – пояснил мэр.

На подготовку школ, как рассказал Сухомлин, Житомир потратил суммарно 7 млн гривен. Еще примерно 5,5 млн – на детские садики.

"Это необходимо для того, чтобы они могли работать в более или менее нормальном режиме. Кстати, 27 мая первым в Украине город Житомир запустил детские сады – и все нормально, все работает, все лето работали", – напомнил политик.

Сухомлин также рассказал, что все аппараты для искусственной вентиляции легких Житомиру или подарили спонсоры, или их закупали за городские деньги.

"Есть официальная статистика, ни одного ИВЛа из фонда COVID-19 закуплено не было. Это проблема", – подчеркнул городской глава.

Он напомнил, что центральная власть в связи с пандемией сформировала фонд в 62 млрд, а затем решением Верховной Рады больше 30 млрд перенаправили на реконструкцию дорог.

"Если бы государство действительно помогло городам по борьбе с коронавирусом, остались бы средства – никаких проблем нет, направляйте на дороги и на другое, это также нужно стране", – отметил мэр.

Полное интервью мэра Житомира Сергея Сухомлина читайте на OBOZREVATEL вскоре.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Украине достаточно аппаратов ИВЛ для пациентов с COVID-19.