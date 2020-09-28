Мэр Умани об отказе ТИК в регистрации: я – неудобный кандидат

Мэр Умани Александр Цебрий потребовал отмены решения территориальной избирательной комиссии об отказе ему баллотироваться на местных выборах. По его убеждению, такое решение является политическим, поскольку он является "неудобным кандидатом".

Об этом он сообщил во время акции протеста под ЦИК "Право на выбор" в понедельник, 28 сентября. Цебрий сообщил, что уманская городская ТИК зарегистрировала двух кандидатов, которые имеют такое же имя и фамилию, что и он.

"Еще неделю назад было зарегистрировано двух клонов, которые полностью изменили имена и фамилии, и не были жителями Умани. А меня, действующего мэра, который имеет наибольший рейтинг поддержки, решили не регистрировать. Почему? Потому что я неудобный кандидат, потому что я пошел вопреки позиции центральной власти, потому что я отстаиваю интересы жителей Умани. Два месяца назад я был против того, чтобы на территорию Украины приехали люди из "красной зоны", паломники. Мы не против них, но против того, чтобы горожане были в опасности. Я занял принципиальную позицию", – заявил Цебрий.

По словам политика, он неоднократно слышал в свою сторону угрозы якобы о том, что он больше никогда не станет мэром.

"Центральная власть должна отменить незаконные действия Уманской ТИК, которая не руководствуется действующим законодательством. Состав ТИК нужно "разогнать", – сказал он.