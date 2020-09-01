Мэр Тернополя заразился коронавирусом

Городской глава Тернополя Сергей Надал заразился коронавирусом (COVID-19) и отправился на двухнедельную самоизоляцию.

Об этом мэр города сообщил в Facebook, рассказав о своих симптомах болезни.

"Чувствую некоторые симптомы, в частности – неприятная боль в горле. Если бы не тест, в другой ситуации даже бы не обратил на это внимание. Общее состояние нормальное. Нахожусь в постоянном контакте со специалистами, сообщил своему семейному врачу. Перехожу на самоизоляцию и режим работы из дома. Потребности в госпитализации нет", – сказал он.

Надал добавил, что в течение ближайших двух недель планирует работать из дома в режиме жесткой самоизоляции.

"Хорошо, что в настоящее время кроме меня ни один из заместителей, руководителей коммунальных учреждений и управлений совета не оказался инфицированным. Плохо, что призвал беречься, а сам не уберегся", – отметил городской голова.

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Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Тернопольской областной государственной администрации Владимир Труш заразился коронавирусом.