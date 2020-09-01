Мэр Тернополя заразился коронавирусом

Городской глава Тернополя Сергей Надал заразился коронавирусом (COVID-19) и отправился на двухнедельную самоизоляцию.

Об этом мэр города сообщил в Facebook, рассказав о своих симптомах болезни.

"Чувствую некоторые симптомы, в частности – неприятная боль в горле. Если бы не тест, в другой ситуации даже бы не обратил на это внимание. Общее состояние нормальное. Нахожусь в постоянном контакте со специалистами, сообщил своему семейному врачу. Перехожу на самоизоляцию и режим работы из дома. Потребности в госпитализации нет", – сказал он.

Новость обновляется…

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!