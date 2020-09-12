"Мэр справился": днепряне поделились впечатлениями от реконструированной Набережной Победы

Набережная в Днепре - самая длинная в Европе. Сейчас в городе комплексно взялись за ее обустройство по мировым урбанистическим трендом - широкая пешеходная зона, скамейки, велодорожки и качественное освещение. Комплексную реконструкцию уже завершили на участке от круга на жилмассиве Победа до "Барталамео". Это более 3 километров. Вместо аварийных деревьев здесь высадили почти 700 подрощеных платанов и даже японские сакуры.

Борис Филатов отметил: ближайшие планы продолжить обустройство уже к Мерефо-Херсонскому мосту.

"Сделано качественно, на европейском уровне. Всего в городе немало качественных изменений. За пять лет было сделано больше, чем за предыдущие тридцать. У нас было много приоритетов, прежде всего мы уделяли внимание крупным инфраструктурным проектам. Набережная, мост. Впрочем, в предыдущие два года системно уделяется внимание дворам. Делаем целыми микрорайонами, и будем и в дальнейшем это продолжать", - сказал мэр Борис Филатов, и добавил: сейчас есть большие планы относительно дальнейших качественных преобразований городского пространства. "Главное - чтобы центральная власть нам не мешала, а не сворачивала децентрализацию и не наступала на права местного самоуправления. С остальными - справимся. Днепр - профессиональное и сильное город".

Глава города также назвал ожидаемые реконструкции парков Глобы и Шевченко приоритетами на ближайшее будущее. Первая очередь обновление последнего уже стартовала - это отремонтированы площадь Шевченко и пешеходная улица Яворницкого.

В свою очередь горожане поддерживают расширение на городских улицах именно пешеходных зон.

"Набережная замечательно. Мы долго ждали. Вот впервые вышли пройтись. Мэр справился. Пешеходные зоны, велодорожки - мы должны жить в городе для людей, а не в промышленном центре. Когда появляется все больше благоустроенных зон для прогулок - это радует. Надо продолжать в том же духе", - убеждены супруги Ирина и Игорь.

Обновленная набережная уже стала любимым местом для прогулок для днепрянки Натальи.

"Мне нравится то, что происходит в последнее время - сделали набережную, сквер Прибрежный. Для Победы (жилмассив, - ред.) Это очень важно. Я живу здесь, редко бываю в центре. Победа стала более удобной и уютной", - отметила женщина.

Велосипедист Олег утром также протестовал дорожки на реконструированной Набережной:

"Хорошо сделано, мне нравится. Хорошо бы еще, если бы люди обращали внимание на велосипедистов - понимали, что есть зона, отведенная для их проезда, и на ней не стоит гулять в наушниках и отпускать бегать детей".