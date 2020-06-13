Мэр Николаева показал средний палец во время спора с депутатами. Фото и видео

Мэр Николаева Александр Сенкевич показал средний палец во время спора с одним из депутатов горсовета.

Спор произошел при обсуждении одного из проектов решений, сообщила на своей странице в Facebook местная журналистка Александра Ющишена, опубликовав соответствующие фото и видео (чтобы посмотреть их, проскролльте новость до конца).

Мэр Николаева показал средний палец во время спора с депутатами nikvesti.com

"Может мне нужно изменить язык, которым я в этот микрофон вещаю? Может нужно изменить какую-то манеру изложения? Может нужно посадить возле себя сурдопереводчика?" – сказал Сенкевич, начав показывать разные жесты, в том числе и средний палец.

Мэр Николаева показал средний палец во время спора с депутатами Facebook Александры Ющишеной

"Потому что я четыре раза только что повторил, что мы не вносим данный проект решения, мы отправляем его на доработку. Они поработают с ними, все комиссии пройдут и зайдут если нужно в повестку дня сессии", – добавил мэр Николаева.

В ответ на это один из депутатов отметил, что проект решения нет смысла отправлять даже на доработку.

Ющишена считает, что фото Сенкевича теперь станет мэмом.

"Если кто-то задался вопросом, а кому именно был адресован этот жест, думаю, стоит прояснить, что это был не персональный посыл. Так Александр Федорович видит работу сурдопереводчиков, к услугам которых думает обратиться, чтобы найти понимание с депутатским корпусом", – написала она.

(Видео Facebook Александры Ющишеной)

Facebook Александры Ющишеной

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат от польской правящей партии "Право и справедливость" Йоханна Лихоцкая попала в скандал из-за своего жеста на заседании Сейма из-за того, что показала средний палец оппозиции. Позднее она заявила, что не имела ввиду ничего плохого и ее не так поняли.