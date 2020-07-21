Мэр Мариуполя о возможном нападении РФ: завоевать город сегодня невозможно
Россия и поддерживаемые ею войска на Донбассе не смогут сегодня завоевать отстроенный, мирный Мариуполь.
Об этом заявил мэр города Вадим Бойченко в интервью "Гордону". По его убеждению, даже учитывая последнюю обостренность ситуации на Донбассе и то, как ведет себя на международной арене РФ, Мариуполь не станет фронтовым городом.
"Я в это вообще не верю. У меня мыслей даже таких не возникает. По одной простой причине: понимаю сегодня, как изменилась Украина и люди за этот период времени. Мы пересмотрели все свои ценности, четко понимаем, где мы, кто мы, почему здесь сегодня находимся", – подчеркнул он.
По словам Бойченко, за последние года так же сильно изменились и Вооруженные силы Украины, в которые он тоже верит.
Мэр Мариуполя отметил, что на сегодня ВСУ являются реальным щитом, за которым надежно защищен город и его жители.
"Я знаю многих ребят лично, это профессиональные военные. Знаю, что они сегодня хорошо оснащены и инженерно, и технически. Я вас уверяю: завоевать сегодня Мариуполь невозможно", – подчеркнул Бойченко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее командующий Военно-Морских сил Украины Алексей Неижпапа заявил, что Украина готовится к возможному наступлению России с территории Крыма на Херсонскую область.
В РФ бурно отреагировали на это. Некоторые политики страны-агрессора заявили, что их армия якобы готова даже к потоплению судов противника.
Со своей стороны командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев считает, что непосредственной угрозы нового вторжения России на территорию Украины, согласно последним данным, нет.
Между тем бывший командующий Вооруженными силами США в Европе, генерал Бен Ходжес предположил, что Россия может нанести военный удар по Украине осенью во время учений "Кавказ-2020". Под "прицелом" могут быть Бердянск, Одесса и Мариуполь.
Координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец считает, что вероятность атаки Украины со стороны РФ сейчас есть, но вряд ли страна-агрессор решится в нынешних условиях на полномасштабное наступление с нескольких направлений.