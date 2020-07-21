Мэр Мариуполя о возможном нападении РФ: завоевать город сегодня невозможно

Россия и поддерживаемые ею войска на Донбассе не смогут сегодня завоевать отстроенный, мирный Мариуполь.

Об этом заявил мэр города Вадим Бойченко в интервью "Гордону". По его убеждению, даже учитывая последнюю обостренность ситуации на Донбассе и то, как ведет себя на международной арене РФ, Мариуполь не станет фронтовым городом.

"Я в это вообще не верю. У меня мыслей даже таких не возникает. По одной простой причине: понимаю сегодня, как изменилась Украина и люди за этот период времени. Мы пересмотрели все свои ценности, четко понимаем, где мы, кто мы, почему здесь сегодня находимся", – подчеркнул он.

По словам Бойченко, за последние года так же сильно изменились и Вооруженные силы Украины, в которые он тоже верит.

Мэр Мариуполя отметил, что на сегодня ВСУ являются реальным щитом, за которым надежно защищен город и его жители.

"Я знаю многих ребят лично, это профессиональные военные. Знаю, что они сегодня хорошо оснащены и инженерно, и технически. Я вас уверяю: завоевать сегодня Мариуполь невозможно", – подчеркнул Бойченко.

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