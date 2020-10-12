Мэр Кривого Рога заявил о давлении со стороны власти перед выборами

Кандидат в мэры и действующий глава Кривого Рога Юрий Вилкул заявил о том, что на него оказывают давление перед выборами и пытаются отстранить от предвыборной гонки.

В экстренном обращении к горожанам, которое опубликовано на сайте мэрии, он рассказал, что давление на мэрию и на него лично приобрело беспрецедентные масштабы. По словам Вилкула, высшие чиновники страны еще в июне уговаривали его отказаться от участия в выборах.

"Аргумент был один – "Нам важно поднять зелёный флаг именно над Кривым Рогом. Любым путём". Хотя я думаю, что за всем этим банально стоят коммерческие интересы. Сначала уговаривали вежливо. Потом предлагали деньги. Когда это не сработало – начали запугивать. Я отказался и выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах мэра. После этого давление и угрозы только усилились, – заявил он.

Вилкул рассказал, что Днепропетровская областная прокуратура за две недели до голосования "реанимировала" якобы сфальсифицированное еще в 2015-м году уголовное дело против него.

"Цель, как это прямо заявлено в их официальных бумагах, вручить мне "подозрение", избрать меру пресечения, что в переводе с юридического языка означает – посадить в тюрьму хоть на время и парализовать мою избирательную кампанию за две недели до голосования. Несколько слов по сути уголовного дела. Открыто в 2015-м году. Формальный повод – мое письмо на "АрселорМиттал" о необходимости тратить деньги на экологические мероприятия и социальные проекты в Кривом Роге. Такое взаимодействие – это обычная практика не только в Украине, но и во всём мире. При этом деньги не перечислялись на счета горисполкома. Предприятия всегда сами проводили тендера, определяли подрядчиков и сами с ними рассчитывались без участия чиновников. В чьей-то больной голове это было интерпретировано, как давление на бизнес", – сказал он.

Вилкул заявил, что дело использовалось Юрием Луценком якобы для того, чтобы через него давить на народных депутатов от Кривого Рога, в частности, на его сына, чтобы они голосовали "за антинародные законы".

"Будучи неспособными честно выиграть выборы, решили в модном сейчас турборежиме не заморачиваться, а тупо посадить мэра. Давить на меня – бесполезно. Запугать – невозможно. Не получилось в 2015 году, когда вооружённые автоматами проходимцы штурмовали мэрию, не выйдет и сейчас. И чего может бояться человек моего опыта? У меня нет другой мотивации, кроме огромной ответственности за родной город и желания сделать его лучше. Я очень надеюсь, что об этом беспределе за две недели до выборов не знает лично президент. Я надеюсь, что это истерика и агония местных слуг олигархов, которые хотят выслужиться. У которых нет ни программы, ни идеологии – только неуёмное желание дорваться до власти и ресурсов, и разорвать город. Я буду бороться за Кривбасс, я буду бороться за каждого криворожанина, за ваше право самим делать свой выбор. Меня не сломить!" – подчеркнул Вилкул.