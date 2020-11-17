Мэр Кривого Рога Вилкул отказался от участия во втором туре выборов

Действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул заявил, что не будет принимать участие во втором туре выборов городского главы.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном на Youtube-канале Криворожского городского совета. По словам Вилкула, причина его отказа – состояние здоровья (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Здоровье, к сожалению, стало подводить, а работать в пол силы – это не по мне. Осознавая ответственность перед каждым криворожанином, я не смогу участвовать во втором туре выборов", – сказал мэр.

Вилкул назвал своим "преемником" кандидата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Константина Павлова, который из-за снятия с выборов действующего мэра вышел во второй тур.

Отметим, ранее лечащий врач Вилкула Елена Климович заявила, что у чиновникаобнаружили серьёзные проблемы с сердечно-сосудистой системой, и он нуждается в длительном лечении.

Напомним, Вилкул в первом туре выборов городского главы получил 45,9% поддержки избирателей. Его главный конкурент – представитель партии "Слуга народа" Дмитрий Шевчик набрал 25,6% голосов.

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