Мэр Кривого Рога Вилкул отказался от участия во втором туре выборов

Ольга Липич Политика 14:45, 17.11.2020 Обновлено: 15:55, 17.11.2020

Действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул заявил, что не будет принимать участие во втором туре выборов городского главы.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном на Youtube-канале Криворожского городского совета. По словам Вилкула, причина его отказа – состояние здоровья (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Здоровье, к сожалению, стало подводить, а работать в пол силы – это не по мне. Осознавая ответственность перед каждым криворожанином, я не смогу участвовать во втором туре выборов", – сказал мэр.

Вилкул назвал своим "преемником" кандидата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Константина Павлова, который из-за снятия с выборов действующего мэра вышел во второй тур.

Отметим, ранее лечащий врач Вилкула Елена Климович заявила, что у чиновникаобнаружили серьёзные проблемы с сердечно-сосудистой системой, и он нуждается в длительном лечении.

Напомним, Вилкул в первом туре выборов городского главы получил 45,9% поддержки избирателей. Его главный конкурент – представитель партии "Слуга народа" Дмитрий Шевчик набрал 25,6% голосов.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Конотопа (Сумская область) Александр Луговой, которого недавно избрали председателем местной объединенной территориальной общины, умер от осложнений коронавирусной болезни.

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