Мэр Конотопа нашел в багажнике своего авто пять боевых гранат. Видео
Артем Семенихин нашел в своем авто пять боевых гранат
Мэр Конотопа Сумской области Артем Семенихин нашел в багажнике своего автомобиля пять боевых гранат.
Как сообщил Семенихин в Facebook, ему подбросили одну гранату Ф-1 и четыре – РГД-5, все без запалов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Что это? Кто-то хотел меня взорвать, или какая-то провокация готовилась? Пять гранат! Я сейчас вызвал сотрудников полиции, и сейчас едет следственно-оперативная группа", – отметил он.
Мэр рассказал, что оставлял машину во многих местах, и не знает, как в ней оказались гранаты.
"Мафия не прекращает свои провокации. Возможно, это продолжение покушения на мою жизнь", – подчеркнул Семенихин.
На официальном сайте полиции Сумской области сообщается, что боеприпасы находились в багажном отделении, на месте запасного колеса, в упаковке, перемотанной изолентой.
"На сообщение по указанному адресу выехали руководитель Конотопского отдела полиции, следственно-оперативная и взрывотехническая группы, криминалисты и кинологи", – говорится в сообщении.
Правоохранители осмотрели машину и гараж. Следователи решают вопрос о внесении информации в единый реестр досудебных расследований. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2019 года неизвестные напали на Артема Семенихина и жестоко избили.