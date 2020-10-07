Мэр Каховки описал оптимальную модель децентрализации и возмутился наглостью власти

Мэр Каховки, представитель партии "Пропозиція" Андрей Дяченко заявил, что Украине нужна новая оптимальная вертикаль власти – община, областной совет и парламент.

Об этом он сказал в эфире проекта TheGuest на телеканале Obozrevatel TV. По мнению политика, сегодня процесс децентрализации искаженный инициативами Офиса президента.

"У нас сохранили районные советы. Зачем? Опять депутаты будут делить деньги, которые принадлежат общинам. Реформу нужно ускорять, но подчинять города областного значения вновь районным советам, без полномочий – это не соответствует идеалам реформы, которую начал одно из предыдущих правительств", – заявил мэр Каховки.

Дяченко пояснил, что за 5 лет децентрализации Каховка получила новые дороги, парки, скверы, чего не было начиная с 90-х. Но главное по мнению городского головы – люди, которых мотивируют не ехать в другие города, не ехать заграницу, а вместе создавать новое качество жизни в городе.

"Миссия любого мэра – создать комфортные условия существования для жителей города. Но центральная власть делает все, чтобы мэры приходили к префектам, губернаторам и просили деньги на создание каких-либо благ для общин", – сказал Дяченко.

Политик утверждает, что сегодня власть нагло перекладывает ответственность на региональных лидеров, но не предоставляет ресурсов для полноценной их работы. В первую очередь, это касается преодоления последствий пандемии и обеспечения медицинской отрасли.

"Когда мы столкнулись с COVID-19, кто первый начал помогать больницам? – местное самоуправление и бизнес. В Каховке было выделено чуть больше 1 миллиона гривен на закупку средств защиты для врачей, антисептиков и прочего. А Верховная Рада вспомнила о том, что в Каховке есть больница, которая требует качественного обеспечения, только в августе-сентябре", – напомнил Дяченко.

Обсуждая различные модели защиты населения от коронавируса, представитель партии "Пропозиція" привел пример некоторых европейских стран, где ограничения вводились не по регионам, или в целом по стране. По его мнению, ограничения могут касаться наиболее уязвимых слоев населения – людей старшего возраста, людей с тяжелыми хроническими болезнями, детей. Но искусственно закрывать город на карантин и уничтожать экономику – это преступление.

"В Каховке и в Каховском районе 100 человек были инфицированы, один человек умер. Тяжелое течение был у нескольких человек. Остальные были носителями вируса. Но город два раза закрывали на карантин. Город где треть промышленности всей области. Мы делали временные пропуска для людей, чтобы они продолжали работать. Но это 8000 жителей района. И меры по карантину стали формальными, потому что остановить промышленность было невозможно", – сказал он.

Теперь, по мнению городского головы, чтобы оправиться от искусственных ограничений и угнетения экономики городу нужно привлекать новые ресурсы, быть привлекательными для инвестора. А бизнесу нужна гибкая, понятная и прозрачная система налогообложения, за что отвечает центральная власть. Поэтому вопросы администрирования налогов, вопросы стратегии развития, вопросы здравоохранения и безопасности должны быть отданы на места.