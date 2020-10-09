Мэр Черновцов: горвласть должна быть неприкосновенна, ждать решений от Киева – неэффективно

Попытки встроить самоуправление в президентскую вертикаль власти искажают основные принципы реформы децентрализации, потому что местная власть должна быть неприкосновенна и нести ответственность исключительно перед обществом и избирателями.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV заявил мэр Черновцов, представитель партии "Пропозиція" Алексей Каспрук. По его словам, политсила появилась именно из-за объединения мэров, которые поняли, что только они несут ответственность перед жителями, с них спрашивают и ждать реакции от Киева долго и не всегда эффективно.

"Не может чиновник в Киеве предоставлять разрешение на любой объект строительства в Черновцах или другом городе. За это должен нести ответственность городской голова. К мэру идут люди, если они возмущены новым строительством, которое не согласовано с общиной. Это касается и других основ децентрализации. К сожалению, все стратегии до сих пор определяются исключительно в парламенте, в Кабинете министров и Офисе президента. Ситуация изменится после новых парламентских выборов, когда можно будет менять законодательство", – отметил политик.

То, что лидеры общин должны кроме ответственности получить и полномочия, мэр Черновцов пояснил на примере преодоления последствий пандемии. Он отметил, что ожидать решений центральной власти долго, а когда от этого зависит жизнь людей – недопустимо.

"Черновцы были на передовой борьбы с коронавируса. Первый месяц мы обеспечивали больницы с помощью волонтеров, предпринимателей, за счет городского бюджета. В начале, когда наши больницы стремительно заполнились больными, правительство помогло несколькими халатами, это при том, что одна смена врачей должна использовать 120 комплектов средств индивидуальной защиты", – отметил Каспрук

Но в то же время политик успокоил, что сегодня Буковинский край, несмотря на "оранжевую" зону, знает как бороться с вирусом, люди сознательно придерживаются мер безопасности, а медицинские учреждения получили тяжелый, но крайне необходимый опыт.

"У нас есть три городские больницы, которые лечат взрослых, они переведены под COVID-19. Эти решения принимала власть, без согласования с кем-либо. Были обиды из органов центральной власти, но когда болезнь начала распространяться, все поняли, что это было единственно правильное решение. И сегодня, несмотря на то, что заболеваемость продолжает расти, кровати наших больниц незаполненные на 100%, а врачи благодаря собственному опыту и опыту румынских партнеров продолжают эффективную борьбу", – сказал он.

Есть ли угроза переноса выборов в связи с эпидемией COVID-19 в "Пропозиції" все единодушны – выборы состоятся и полный локдаун не повторится, потому что новые региональные элиты заставят центральную власть также действовать ответственно, умеренно и с максимальным эффектом для людей.