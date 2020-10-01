Мэр Чернигова заразился коронавирусом

Алексей Титофф Политика 10:26, 1.10.2020 Обновлено: 13:03, 1.10.2020

Глава Чернигова Владислав Атрошенко заразился коронавирусом (COVID-19).

Об этом политик сообщил в Facebook в четверг, 1 октября. Подробностей о своем состоянии здоровья он не рассказал.

"Уважаемые черниговцы, должен сообщить вам, что заболел коронавирусом. Желаю всем вам здоровья. Берегите себя и своих близких", – написал Атрошенко.

Скриншот

Напомним, что городской глава Тернополя Сергей Надал заразился коронавирусом. Также кандидат в мэры Киева Борислав Береза заразился COVID-19.

Добавим, что пятый президент Украины Петр Порошенко заболел тоже коронавирусом. К тому же нардеп от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич повторно заболела COVID-19.

Ранее сообщалось, что в парламентской фракции "Слуга народа" якобы обнаружена вспышка инфицирования COVID-19. Позже стало известно, что в Верховной Раде Украины за день коронавирус обнаружили у десяти народных депутатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, от осложнений COVID-19 умерла жена первого заместителя Ирпенского городского головы Александра Маркушина.

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