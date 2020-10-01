Мэр Чернигова заразился коронавирусом

Глава Чернигова Владислав Атрошенко заразился коронавирусом (COVID-19).

Об этом политик сообщил в Facebook в четверг, 1 октября. Подробностей о своем состоянии здоровья он не рассказал.

"Уважаемые черниговцы, должен сообщить вам, что заболел коронавирусом. Желаю всем вам здоровья. Берегите себя и своих близких", – написал Атрошенко.

Напомним, что городской глава Тернополя Сергей Надал заразился коронавирусом.

Также кандидат в мэры Киева Борислав Береза заразился COVID-19.

Ранее сообщалось, что в парламентской фракции "Слуга народа" якобы обнаружена вспышка инфицирования COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, от осложнений COVID-19 умерла жена первого заместителя Ирпенского городского головы Александра Маркушина.