Мэр Чернигова и его партия "уничтожили" конкурентов: первые данные по выборам

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Политика
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  • Действующий мэр переизбрался на новый срок, набрав 85%

  • Его партия также получила большинство голосов

Владислав Атрошенко выиграл выборы мэра Чернигова

Действующий мэр Чернигова Владислав Атрошенко одержал победу на местных выборах в первом туре.

Как свидетельствуют данные экзитпола ВОО "Лига избирателей", опубликованные после закрытия избирательных участков вечером в воскресенье, 25 октября, Атрошенко набрал 85% голосов.

За Юрия Тарасовца от "Слуги народа" отдали голоса 3,5% избирателей, а за Александра Соколова от партии "Наш край" – 3,4%. Остальные кандидаты набрали менее 3%.

Мэр Чернигова и его партия "уничтожили" конкурентов: первые данные по выборам

Также предоставлены данные по выборам в городской совет, партия Атрошенко вновь не оставила шансов оппонентам:

  • "Родной дом" – 68,5%

  • "Слуга народа" – 7,2%

  • "Наш край" – 5,5%

  • "Европейская солидарность" – 5,3%

  • "Оппозиционная платформа – за жизнь" – 5%

"Батьківщина" набрала лишь 3%, как и все остальные партии вместе взятые.

Мэр Чернигова и его партия "уничтожили" конкурентов: первые данные по выборам

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