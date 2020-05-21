Главная Новости
21 мая • обновлено в 14:00
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Мэр Черкасс собрался судиться с Зеленским из-за "бандита"

2.6т
Читать материал на украинском

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко готовит иск в суд на президента Украины Владимира Зеленского, за то, что тот назвал его "бандитом" и обвинил в неэффективной борьбе с пандемией.

Соответствующее обвинения, напомним, глава государства озвучил на своей пресс-конференции 20 мая. В то же время о реакции чиновника стало известно из его комментария к посту в Facebook медиа-юриста Валерия Макеева.

"Подаст ли Бондаренко иск против Зеленского за "бандита"? (И стоит ли?) Как считаете?" – спросил он.

Зеленский и Бондаренко

Зеленский и Бондаренко

В комментариях начала вестись дискуссия: подписчики высказывали убеждение, что чиновник не пойдет на такой шаг. Однако сам мэр Черкасс развеял сомнения.

"Уже готовим", – коротко написал Бондаренко под соответствующим постом.

Скриншот

Скриншот

Facebook/Валерий Макеев

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "не сядет за один стол" с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко, назвав его "бандитом".

Позже Бондаренко ответил президенту Зеленскому на слова о "бандите" и уголовных производствав.

Скриншот

Скриншот

Facebook/Валерий Макеев

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Марина Лисничук
Персоны
Анатолий Бондаренко Владимир Зеленский
Место
Украина Черкассы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
10
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:19 706.

    Вылечились: 6227. Умерли: 579.

  • В мире заболели более 5 млн человек, погибли – 327 тысяч.

  • В Украине появился новый эпицентр коронавируса – за сутки обнаружили почти 70 случаев.

  • Испанию вытеснили из тройки лидеров по COVID-19 – в стране уже пятый раз продлили чрезвычайное положение.

  • Ученые нашли более заразные типы COVID-19 – каждый имеет разные мутации.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги