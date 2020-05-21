Мэр Черкасс собрался судиться с Зеленским из-за "бандита"

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко готовит иск в суд на президента Украины Владимира Зеленского, за то, что тот назвал его "бандитом" и обвинил в неэффективной борьбе с пандемией.

Соответствующее обвинения, напомним, глава государства озвучил на своей пресс-конференции 20 мая. В то же время о реакции чиновника стало известно из его комментария к посту в Facebook медиа-юриста Валерия Макеева.

"Подаст ли Бондаренко иск против Зеленского за "бандита"? (И стоит ли?) Как считаете?" – спросил он.

Зеленский и Бондаренко

В комментариях начала вестись дискуссия: подписчики высказывали убеждение, что чиновник не пойдет на такой шаг. Однако сам мэр Черкасс развеял сомнения.

"Уже готовим", – коротко написал Бондаренко под соответствующим постом.

Скриншот Facebook/Валерий Макеев

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "не сядет за один стол" с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко, назвав его "бандитом".

Позже Бондаренко ответил президенту Зеленскому на слова о "бандите" и уголовных производствав.

Скриншот Facebook/Валерий Макеев

Как сообщал OBOZREVATEL:

Черкасский горсовет с 30 апреля решил выйти из карантина и открыть работу объектов торговли и сферы услуг. Фото соответствующего решения опубликовали в сети.

После этого министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал жестко отреагировать на ослабление карантина в Черкассах, а президент Украины Владимир Зеленский даже пригрозил Анатолию Бондаренко "юридическими последствиями" за такое решение.

В ответ на это мэр Черкасс заявил, что его не запугать уголовным преследованием за смягчение ограничительных мер.

Но вскоре в сети вспомнили о том, что изначально Бондаренко придерживался совершенно другого мнения и поддерживал решение о строгом карантине во всех регионах Украины.

НАБУ начало расследование против мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, которое касается недостоверных данных в декларациях.

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