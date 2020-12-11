Мэр Черкасс снял видео с извинениями перед Зеленским: история конфликта

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко официально извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сказал он на видео, опубликованном в Facebook, нужно забыть о противостоянии между мэром и главой государства (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Как мэр, я хотел бы, наверное, даже и извиниться перед президентом за то, что я, в принципе, не себя отстаивал, а жителей города. Я горячий человек, но я искренний человек, и я всегда буду бок о бок стоять с патриотами, которые будут защищать нашу страну. Господин президент, я хотел бы извиниться официально", – заявил Бондаренко.

По его словам, у местной и центральной власти одна общая задача – вместе работать на Украину.

История конфликта

С 30 апреля Черкасский горсовет решил досрочно выйти из карантина и открыть работу объектов торговли и сферы услуг. Фото соответствующего решения опубликовали в сети.

После этого министр внутренних дел Украины Арсений Аваков пообещал жестко отреагировать на ослабление карантина в Черкассах, а президент Украины Владимир Зеленский даже пригрозил Анатолию Бондаренко "юридическими последствиями" за такое решение.

В ответ на это мэр Черкасс заявил, что его не запугать уголовным преследованием за смягчение ограничительных мер.

Вскоре в сети вспомнили о том, что сначала Бондаренко придерживался совершенно иного мнения и поддерживал решение о строжайшем карантине во всех регионах Украины.

В начале мая суд отменил решение Черкасского горисполкома об ослаблении карантина.

А НАБУ начало расследование против мэра Черкасс, касающееся недостоверных данных в декларациях. Речь идет об автомобиле Lexus LX 570 2012 года выпуска, который был записан на мать Бондаренко.

20 мая Зеленский во время пресс-конференции по итогам года президентства заявил, что "не сядет за один стол" с мэром Черкасс.

"Я не знаю даже, как говорить, когда городской голова имеет 19 уголовных производств. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его выбрали – это народ, это право народа Украины, пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите", – сказал гарант.

Зеленский отметил, что Бондаренко вел себя некорректно, и считает его поведение популизмом и политической борьбой. Он добавил, что мэр не обращался к властям за помощью городу.

Со своей стороны, Бондаренко опубликовал видеообращение, заявив, что уголовные дела против него возбуждены за его политическую деятельность.

"Хотел бы вас спросить, где вы были в 2013 и 2014 годах, когда я был на Майдане, боролся на независимость украинского народа, когда вы танцевали на корпоративах?" – спросил он у президента.

В июне Бондаренко сообщил, что СБУ направила ему письмо относительно отмены допуска к государственной тайне.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре мэр Черкасс, который отрицал необходимость карантина, сам заболел коронавирусом.