Мэр Черкасс, которого Зеленский назвал “бандитом”, присоединился к партии "За будущее".

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко присоединился к политической силе "За будущее".

Об этом сообщила пресс-служба политической партии. Городской голова вместе с лидером партии Игорем Палицей 30 июля дадут совместную пресс-конференцию.

В анонсе мероприятия отметили, что впервые за историю независимости всеукраинская партия образуется по инициативе самостоятельных представителей местных общин.

В партии считают, что Украине следует завершить реформу децентрализации, но передать полномочия органам местного самоуправления. Как пример, в политической силе говорят о пандемии коронавируса, которая "продемонстрировала, что вся ответственность перед украинцами и финансовая нагрузка легли на местное самоуправление".

Во время пресс-конференции Игорь Палица и Анатолий Бондаренко презентуют свое видение реформы децентрализации.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не "сядет за один стол" с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко, назвав его "бандитом". Об этом он сообщил во время пресс-конференции по итогам года президентства.