Мэр Борисполя умер от COVID-19, не дождавшись результатов выборов

Действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук, который был лидером избирательной гонки на пост председателя Бориспольской ОТО, умер 28 октября.

Его жизнь забрал коронавирус. О трагической вести сообщил в своем Telegram-канале нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

"До объявления результатов выборов от коронавируса умер мэр Борисполя и лидер гонки Анатолий Федорчук", – написал он.

Известно, что 18 октября политик был госпитализирован в инфекционное отделение Переяславской больницы в тяжелом состоянии. Там якобы были лучшие условия для лечения, чем в Бориспольской центральной районной больнице.

В ноябре Федорчуку исполнился бы 61 год. Родом политик из Хмельницкой области, но в Борисполе он жил по меньшей мере с 1985 года – работал учителем, потом начал карьеру в правоохранительных органах

Дубинский сообщил о смерти Анатолия Федорчука Telegram-канал Dubinsky.pro

Отметим, что Анатолий Федорчук был мэром Борисполя с 2006 года. Сначала он успешно баллотировался от "Блока Юлии Тимошенко" – самой рейтинговой политсилы того времени. Однако к 2010 году политические предпочтения мужчины изменились – Федорчук был избран от Партии регионов.

В разгар Революции Достоинства в 2014 году он покинул регионалов и на выборах 2015 года уже победил под брендом партии "Наш край", которая имела наибольшую фракцию в Бориспольском городском совете. На последних местных выборах Федорчук баллотировался от этой же политсилы.

По данным местных СМИ, в июле этого года Анатолий Федорчук собирался в отставку из-за конфликта с секретарем горсовета Ярославом Годунком. Однако тогда бориспольские депутаты не смогли уволить ни одного из них.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкасской области ночью 25 октября от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер кандидат в депутаты Христиновского городского совета от партии "Европейская солидарность".