Мер Берегово заявил о победе на выборах с 72% голосов

Мирослав Семенюк Политика 10:27, 26.10.2020 Обновлено: 10:28, 26.10.2020

Мер Берегово Закарпатской области Золтан Бабяк заявил о своей убедительной победе на выборах главы Береговской ОТО.

Как написал Бабяк в Facebook, за него проголосовали 72% избирателей.

"На первых выборах на голову Береговской ОТО голосовали 13 209 избирателей. В итоге я получил 10 109 голосов, то есть 72%", – отметил он.

Бабяк поблагодарил каждого избирателя за доверие.

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кременчуге Полтавской области по данным экзитпола в первом туре побеждает действующий мэр Виталий Малецкий ( "За майбутнє").

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