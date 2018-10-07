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Сергей Овчаренко
Сергей Овчаренко
ПрокурорВсе статьи автора

Мер анонсував акцію під прокуратурою: що він хоче довести?

1.3тЧитать материал на украинском

Підозрюваний мер Бондаренко А.В. анонсував на завтра серйозну акцію під прокуратурою області. Правда, вочевидь через не надто велику популярність серед містян, на вказану акцію планують звезти адептів відомої політичноі партії з інших районів області, а також просто проплачених псевдоактивістів з інших регіонів.

На цьому заході вони будуть доводити прокурорам, неправильним депутатам, а також незгодним містянам, що мер має право проводити таємні сесії й виконкоми, на яких потай від громади ділити між своїми земельні ділянки й бюджетні кошти.

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Також, мабуть, будуть відстоювати право мера продавати за безцінь своїм однопартійцям приміщення комунальної власності у центрі міста, забудовувати прибережну смугу, та отримувати за це разом із своїми соратниками квартири у зведених з порушенням закону будинках.

Ще певно боронитимуть право міського голови їздити на незадекларованих маминому лексусі й братовому мерседесі. Що ж, побачимо. Але все це нагадує просто дрібну помсту за пережиті тягучі хвилини страху й сорому за зачиненими дверима братового мерседесу. Запевняю всю громаду, що попри спроби будь-якого тиску, всі кримінальні провадження будуть доведені до кінця, а винні постануть перед судом.

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Автор
Сергей ОвчаренкоСергей Овчаренко
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Сергія Овчаренка
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Ядвіга Віталій
Ядвіга Віталій
Посадіть його.От тоді і поговоримо...
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