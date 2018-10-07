Підозрюваний мер Бондаренко А.В. анонсував на завтра серйозну акцію під прокуратурою області. Правда, вочевидь через не надто велику популярність серед містян, на вказану акцію планують звезти адептів відомої політичноі партії з інших районів області, а також просто проплачених псевдоактивістів з інших регіонів.

На цьому заході вони будуть доводити прокурорам, неправильним депутатам, а також незгодним містянам, що мер має право проводити таємні сесії й виконкоми, на яких потай від громади ділити між своїми земельні ділянки й бюджетні кошти.

Також, мабуть, будуть відстоювати право мера продавати за безцінь своїм однопартійцям приміщення комунальної власності у центрі міста, забудовувати прибережну смугу, та отримувати за це разом із своїми соратниками квартири у зведених з порушенням закону будинках.

Ще певно боронитимуть право міського голови їздити на незадекларованих маминому лексусі й братовому мерседесі. Що ж, побачимо. Але все це нагадує просто дрібну помсту за пережиті тягучі хвилини страху й сорому за зачиненими дверима братового мерседесу. Запевняю всю громаду, що попри спроби будь-якого тиску, всі кримінальні провадження будуть доведені до кінця, а винні постануть перед судом.