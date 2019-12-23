"Меняет партии, как перчатки": Джокер слил переписку с очередной "слугой народа"

Пранкер Джокер разыграл еще одного народного депутата – главу пресс-центра партии "Слуга народа" Евгению Кравчук.

Соответствующую переписку он слил в одноименный Telegram-канал в понедельник, 23 декабря, – прямо в день рождения парламентария (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Джокер написал Кравчук, притворившись ее бывшим начальником Львом Парцхаладзе. Пранкер сделал ставку на разыгравшийся в Telegram-канале "Темный рыцарь" скандал с якобы незадекларированным домом семьи Кравчук под Киевом.

Джокер слил переписку с Евгенией Кравчук Telegram-канал Джокера

"Даже смешно от этих потуг", – отреагировала нардеп, заверив, что не знает, кто скрывается за маской "Темного рыцаря".

"Дубинский это. Он его раскручивает, а кто пишет, не знаю", – написал Джокер-"Парцхаладзе". "Они полностью работают с моим админом. Я думал, вы в одной команде. Ты же в УКРОПе была? Они же Коломойского люди", – продолжил он.

"Ну такое, разные полюса команды", – ответила Кравчук. Далее разговор не пошел, хотя нардеп так и не заподозрила пранка.

Отметим, Джокер написал, что Кравчук "меняет партии, как перчатки" и "курирует "темники" партии от Офиса президента".

На атаку в Telegram Кравчук отреагировала на своей странице в Fаcebook. "Спасибо всем друзьям, партнерам, знакомым и даже профсоюзу Telegram-каналов! You made my day! Пусть будет праздничное настроение! Nevseremos!" – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джокер показал переписку со "слугой народа" Галиной Третьяковой, которая похвасталась сексом на новом матрасе "Венето".

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