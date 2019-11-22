Главная Новости
22 ноября • обновлено в 15:29
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Меня заказали! Я Вове все объясню!" Всплыла переписка насильника Иванисова с "Джокером"

10.1т
Читать материал на украинском

Пранкер "Джокер", который в последнее время жестко разыгрывал украинских политиков, опубликовал откровенную переписку с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Романом Иванисовым, который изнасиловал женщину.

Ее он разместил на своей странице в Telegram. "Джокер", решив "подбодрить" "слугу народа", написал ему от имени высокопоставленного чиновника из Офиса президента (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Теперь он лицо новой власти и не намерен из нее уходить. Он решил договариваться и оставаться во власти", – отметил пранкер.

Роман Иванисов и "Джокер"

Роман Иванисов и "Джокер"

В переписке Иванисов заявил "Джокеру", что объяснит все Вове (вероятно, имелся в виду президент Украины Владимир Зеленский. – Ред.), а также что его "заказали".

"Меня заказали! Я Вове все объясню!" Всплыла переписка насильника Иванисова с "Джокером"

Переписка "Джокера" с Иванисовым

"Меня заказали! Я Вове все объясню!" Всплыла переписка насильника Иванисова с "Джокером"

Переписка "Джокера" с Иванисовым

Новость обновляется.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Яра Дорош
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
13
Смешно
1
Интересно
5
Печально
19
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги