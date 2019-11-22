"Меня заказали! Я Вове все объясню!" Всплыла переписка насильника Иванисова с "Джокером"

Пранкер "Джокер", который в последнее время жестко разыгрывал украинских политиков, опубликовал откровенную переписку с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Романом Иванисовым, который изнасиловал женщину.

Ее он разместил на своей странице в Telegram. "Джокер", решив "подбодрить" "слугу народа", написал ему от имени высокопоставленного чиновника из Офиса президента (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Теперь он лицо новой власти и не намерен из нее уходить. Он решил договариваться и оставаться во власти", – отметил пранкер.

Роман Иванисов и "Джокер"

В переписке Иванисов заявил "Джокеру", что объяснит все Вове (вероятно, имелся в виду президент Украины Владимир Зеленский. – Ред.), а также что его "заказали".

Переписка "Джокера" с Иванисовым

Переписка "Джокера" с Иванисовым

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