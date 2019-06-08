"Меня силой заставляли!" Вакарчук признался о скандале из-за ухода с Рады

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук опроверг обвинения в массовых прогулах заседаний парламента в бытность нардепом в 2007-2008 годах.

В интервью программе "Рандеву" музыкант рассказал, как со скандалом покинул парламент и заверил, что пропустил лишь около 10% заседаний Рады, поскольку после сложения полномочий еще три месяца числился нардепом.

"11 сентября 2008 я официально написал заявление о сложении мандата. И считал нужным с того момента больше не приходить в парламент. Но не хотели они голосовать за снятие с меня статуса депутата. Потому что им была нужна моя карточка. Я ее не отдал и три месяца меня не отпускали. Только после одного скандала, когда меня силой заставляли голосовать, терпение коалиции лопнуло, они проголосовали", - рассказал Вакарчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня Вакарчук представил команду, с которой идет на внеочередные выборы в Верховную Раду 2019 года.

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