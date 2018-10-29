''Меня интересуют изменения'': Вакарчук высказался об участии в выборах президента

Музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук заявил, что должность президента Украины его не интересует.

Об этом он сказал на встрече-дискуссии "Верховенство права в Украине. Quo vadis" в Харькове, передает "Украинская правда".

"Я еще раз хочу сказать, не интересует меня эта должность (президента Украины. - Ред.), меня интересуют изменения в стране", - подчеркнул певец.

Вакарчук считает, что политическая культура в стране осталась на уровне 1991 года.

Святослав Вакарчук

"Сознание прошло большой путь, а политическая культура осталась советская. Моя задача - говорить не о лицах, которые должны прийти к власти, а о политической культуре. Политическая культура должна быть изменена. Я вижу в этом свою цель", - уточнил музыкант.

На вопрос, является ли он сейчас политическим деятелем или музыкантом, Вакарчук ответил размыто: "Жизнь покажет".

Как сообщает "Depo.Харьков", выступление началось с лекции Вакарчука о правовом устройстве государств. Его пришли послушать около 300 человек.

Также Вакарчук заявил, что эта встреча - не политический митинг.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, Вакарчук заявит о решении участвовать в президентских выборах в конце года. "Это будет сравнимо с открыванием шампанского: шумно и неожиданно", - сообщил знакомый с музыкантом политик.