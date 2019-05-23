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Меньше СССР: Зеленский впервые прокомментировал назначение главы Генштаба

6.5тЧитать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал, почему назначил генерала Руслана Хомчака главой Генштаба Вооруженных сил Украины вместо Виктора Муженко.

Своим мнением поделился он на странице в Twitter.

"Ожидаю, что с приходом генерала Хомчака в нашей армии ежедневно будет оставаться все меньше советского, но на деле будут внедряться западные стандарты", – написал президент.

По словам Зеленского, Вооруженные силы Украины должны стать в один уровень с лучшими армиями мира.

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Руслан Хомчак и Владимир Зеленский

Руслан Хомчак и Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 21 мая 2019 года Зеленский освободил Виктора Муженко от должности начальника Генштаба Вооруженных сил и назначил вместо него Руслана Хомчака.

  • Хомчак заявил, что на новой должности будет проводить кадровые изменения и бороться с "показухой".

  • Военный эксперт нашел как позитивные, так и негативные моменты в назначении нового главы Генштаба. Отмечается, что за генералом тянется "шлейф темных историй".

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Персоны
Владимир ЗеленскийРуслан ХомчакВиктор Муженко
Место
Украина
Теги
ВСУГенеральный штаб ВСУ
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Макарский Александр
Макарский Александр
Херой Иловайска,украинский Паулюс
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CARGO 100
CARGO 100
"Вооруженные силы Украины должны стать в один уровень с лучшими армиями мира." Ёпт-ть, так она уже года два как лучшая в Европе? Шо? Решили амеров догнать по авианосцам? Не спешите их строить, Одесса очень ненадёжна ...
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Dell Alex
Dell Alex
Придурок - он и в Африке придурок. Особенно, если он - кукла не ручке Бени
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