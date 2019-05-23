Меньше СССР: Зеленский впервые прокомментировал назначение главы Генштаба

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал, почему назначил генерала Руслана Хомчака главой Генштаба Вооруженных сил Украины вместо Виктора Муженко.
Своим мнением поделился он на странице в Twitter.
"Ожидаю, что с приходом генерала Хомчака в нашей армии ежедневно будет оставаться все меньше советского, но на деле будут внедряться западные стандарты", – написал президент.
По словам Зеленского, Вооруженные силы Украины должны стать в один уровень с лучшими армиями мира.
Руслан Хомчак и Владимир Зеленский
Очікую, що з приходом генерала Хомчака у нашій армії щодня залишатиметься дедалі менше радянського, натомість на ділі впроваджуватимуться західні стандарти. Збройні сили України мають стати в один рівень з найкращими арміями світу.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 23 мая 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 мая 2019 года Зеленский освободил Виктора Муженко от должности начальника Генштаба Вооруженных сил и назначил вместо него Руслана Хомчака.
Хомчак заявил, что на новой должности будет проводить кадровые изменения и бороться с "показухой".
Военный эксперт нашел как позитивные, так и негативные моменты в назначении нового главы Генштаба. Отмечается, что за генералом тянется "шлейф темных историй".
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