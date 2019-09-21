"Меньше не стало": социолог рассказал, сколько в Украине сторонников Путина

В Украине приблизительно каждый седьмой житель симпатизирует президенту России Владимиру Путину.

Такие данные озвучил в эфире ObozTV руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович. По его словам, война не слишком повлияла на взгляды пророссийской части населения страны.

Социолог отметил, что год назад каждый шестой украинец являлся сторонником Путина, но сейчас эта цифра незначительно снизилась.

"Эта цифра немного ниже, но она есть. 12-14% - это, наверное, каждый седьмой, а был каждый шестой (16% - ред.)", – рассказал Антипович.

"У нас сторонники Путина – это старшее поколение. За год-два часть уже отошла. Шла война и еще больше информации про эту войну попало в украинские уши", – пояснил он.

При этом Антипович заявил, что на юге и востоке Украина проигрывает России информационную войну: "Там очень много российской пропаганды, которая воспринимается абсолютно нормально, в которую верят украинцы".

"От запрета коммунистической идеологии коммунизм в головах украинцев не исчез. Так же от того, что мы воюем с Путиным, сторонников Путина меньше не стало", – констатировал социолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее офицер ВМС США Гарри Табах рассказал, чем болен президент РФ Владимир Путин.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!