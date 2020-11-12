Мендель заразилась коронавирусом – СМИ

Карина Бондаренко Политика 06:07, 12.11.2020 Обновлено: 06:10, 12.11.2020

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель якобы заболела коронавирусом.

Положительный результат теста на COVID-19 она получила примерно за неделю до того, как заболел Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак. Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники.

Издание также утверждает, что болезнь подтвердилась у советника Ермака Михаила Подоляка.

С начала эпидемии коронавирусом заразились 75 народных депутатов, то есть каждый шестой избранник. В аппарате парламента COVID-19 подтвердился у 77 сотрудников, до сих пор там болеет 31 человек.

Кроме того, на данный момент лечатся 14 работников секретариата парламента.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

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