Мендель заразилась коронавирусом – СМИ
Болезнь у нее подтвердилась раньше, чем у Зеленского
Также заразился советник Ермака
В Раде заболели всего 75 народных депутатов
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель якобы заболела коронавирусом.
Положительный результат теста на COVID-19 она получила примерно за неделю до того, как заболел Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак. Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники.
Издание также утверждает, что болезнь подтвердилась у советника Ермака Михаила Подоляка.
С начала эпидемии коронавирусом заразились 75 народных депутатов, то есть каждый шестой избранник. В аппарате парламента COVID-19 подтвердился у 77 сотрудников, до сих пор там болеет 31 человек.
Кроме того, на данный момент лечатся 14 работников секретариата парламента.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
9 ноября президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Тест показал положительный результат. Кроме него, заразился и глава ОП Андрей Ермак.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала о состоянии Владимира Зеленского, который заболел коронавирусом.
В Офисе президента прокомментировали "вспышку" коронавируса среди заместителей главы ведомства Андрея Ермака.