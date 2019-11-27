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29 ноября • обновлено в 12:41
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"Меня заплюют!" Мендель высказалась о команде, которую набрал Зеленский

33.6т
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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заверила, что все люди, которые попали в команду главы государства, заслуженно заняли должности.

Своим мнением она поделилась в интервью "Vласть vs Vлащенко", ответив на вопрос ведущей, правда ли, что набор происходил "по блату" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"То, что говорят, что Владимир Александрович набрал в команду людей, которых он знал, это абсолютная неправда. Потому что половина Офиса президента – он их не знал и взял только потому, что увидел нужные профессиональные качества", – заявила пресс-секретарь.

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Мендель высказалась о Богдане и команде Зеленского

Мендель также заверила, что все знакомые Зеленского, которые попали на высокие должности, хорошо знают свое дело и очень эффективны.

"Посмотрите на Трофимова, Шефира, Ермака. Извините меня, посмотрите на Богдана. Меня за него, может быть, сейчас заплюют. Но это профессионал, как для людей, которые входят в политику не из политики", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мендель призналась, что она из бедной семьи и в 90-х годах им даже приходилось голодать.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Юлия Мендель Владимир Зеленский Андрей Богдан Сергей Шефир Андрей Ермак Сергей Трофимов
Место
Украина
Тег
Офис президента
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Комментарии
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9
Интересно
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Пупкин Владимир
Пупкин Владимир
А за какие профкачества взяли эту мандель?
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Прохвесіонал про таких же прохвесіоналів ((((
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Камоцкий Владимир
Камоцкий Владимир
Домбровска Катерина, мандель есть мандель...
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
конечно заплюют, потому что во власть надо брать только тех кто прыгал на майдане, или у кого на аватарке значок ес
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