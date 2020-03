Мендель развенчала фейки о скандальном интервью Зеленского для The Guardian

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель опровергла ряд фейков об интервью Владимира Зеленского для британского издания The Guardian.

В Facebook Мендель пожаловалась на большое количество дезинформации в сети, заявив, что "еще ни один украинский президент не появлялся на таких обложках, как Time или The Guardian, не имел статей-портретов в The New Yorker".

1. Фейк о том, что статья была проплачена.

"Сказать, что обложку The Guardian проплатили, может лишь тот, кто привык, что журналистику проплачивают. Офис президента ценит качественную журналистику и свободу слова. Я годами работала с иностранными изданиями. Проплатить обложку и статью в The Guardian невозможно. Как невозможно и проверить статью перед публикацией".

2. Фейк, что статья не вышла в журнале.

"The Guardian – это и онлайн-газета, и журнал. Обложка с президентом Украины вышла в журнале. В этом нет никакой ошибки".

3. Фейк, что Офис президента "цензурит" материалы западных журналистов.

"Статья в The Guardian – не оригинал интервью. Это полноценный журналистский материал, написанный на основе впечатлений, личного мнения репортеров, с добавлением фактов из прошлого Владимира Зеленского, аналитики его политической жизни, описания важных событий. Материал и написан в форме статьи, а не вопросов-ответов, как это происходит во время интервью. Ради ознакомления аудитории не только с впечатлениями журналистов, но и с самим интервью Офис президента предоставил весь текст – с вопросами и ответами. Это и есть "сухой" оригинал, без других информационных наслоений".

Мендель и Зеленский facebook Юлии Мендель

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети сравнили оригинал интервью президента Украины британскому изданию The Guardian и его расшифровку на сайте Офиса президента. Две версии интервью значительно отличаются – у ОП упущены довольно жесткие и оценочные суждения президента.

