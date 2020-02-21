Президент Украины Владимир Зеленский внимательно следил за ситуацией в Новых Санжарах, где возникли протесты против размещения в санатории эвакуированных из Китая людей.

Об этом в эфире 1+1 рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"Он абсолютно весь день посвятил этой ситуации. В принципе, он был готов к тому, что могут быть какие-то нюансы, потому что мы готовились. Мы две недели готовили это перевозки, эту эвакуацию. И помните на брифинге он намекнул на то, что могут быть какие-то политические силы к этому причастны, собственно он в своем посте подчеркнул, что ранее старые политики делили украинцев на правильных и неправильных, но эта эпоха закончилась", – сообщила она.

Протесты в Новых Санжарах

По ее словам, Зеленский сделал все, что правительство и госслужбы вместе хорошо сработались.

"То, что вчера произошло, мы воспринимаем, как тест на человечность и очень трудно представить, что обычные, рядовые украинцы брали камни и бросали в автобусы, где ехали наши граждане. Такие же люди, как каждый из нас, это была фактически молодежь: студенты, дети", – добавила Мендель.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В поселке Новые Санжары Полтавской области более двух тысяч людей заблокировали дорогу для проезда автобусов с эвакуированными из китайского города Ухань, где бушует смертельный коронавирус.

Между силовиками и местными жителями произошли столкновения, есть пострадавшие.

Также в сети появилось видео, на котором жители города Новые Санжары пообещали сжечь медицинский центр Национальной гвардии вместе с эвакуированными из Уханя украинцами.

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