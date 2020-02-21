Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что столкновения между полицией и жителями Новых Санжар на Полтавщине, которые произошли из-за эвакуированных украинцев из Китая, намеренно "подигрывались".

На вопрос о том, какую разъяснительную работу проводили с протестующими, пресс-секретарь главы государства также обвинила медиа в создании предпосылок, которые стали причиной именно такого критического развития событий. Такое мнение она озвучила в эфире "Сніданку з 1+1"..

"И вы, как большой телеканал, и один из крупнейших в Украине, и все остальные телеканалы, все медиа рассказывали о ситуации с коронавирусом. То есть здесь уже вопрос не только локально. Во-первых, говорили о различных местах, выбирали, какое будет лучше и надежнее. Так, чтобы было комфортно и тем, которых привезут, и тем, которые там живут. То, что вчера случилось, – оно подигрывалось", – подчеркнула Мендель.

Юлия Мендель назвал провокаторов протестов в Новых Санжарах

При этом она подчеркнула, что среди людей, которые вышли на протесты в Новых Санжарах, можно заметить одни и те же лица митингующих, которые "кочуют" из одной акции на другую.

"Мы видели фотографии людей, которые там стояли, этих парней, и мы поняли, что уже видели в правительственном квартале", – заявила пресс-секретарь президента.

По ее словам, вопрос в том, чтобы достучаться до людей и понять, что каждый мог быть в той ситуации.

"Мы видели, что в течение двух недель наши все министерства коммуницировали и рассказывали, телеканалы рассказывали, но когда оказался этот момент встречи, то очень легко манипулировать страхом. Это понятно. У каждого из нас есть страхи", – добавила Мендель.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель заявила, что президент Владимир Зеленский внимательно следил за ситуацией в Новых Санжарах, где возникли протесты против размещения в санатории эвакуированных из Китая людей.

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