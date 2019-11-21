Ехали по бездорожью и искали Wi-Fi: Мендель призналась, как Зеленский добирался в Очаков

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, как команда главы государства добиралась из Станицы Луганской на Донбассе в Очаков, куда прибыли захваченные Россией возле Керченского пролива корабли.

Соответствующий пост она разместила на своей странице в Facebook. Путь выдался нелегким: у главы государства сломался самолет и он опоздал минимум на три часа.

"Это был трудный день. В то время, пока мы перелетали вертолетами и самолетами, переезжали по бездорожью Луганщины и Николаевской области автомобилями, пока обменивались павербенкамы и искали Wi-Fi, появлялись второстепенные новости: о том, что мы не вылетели из Харьковщины, о том, что 20 лет не ломался президентский борт. Эти второстепенные новости - пример того, как можно отвлекать внимание от важных вещей", – поделилась пресс-секретарь.

Мендель рассказала, как Зеленский добирался в Очаков Telegram-канал Zelenskiy/Official

Мендель также пожелала выздоровления журналистке Анжеле Слободян, которая, несколько часов дожидаясь Зеленского в Очакове, сломала ногу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

У Зеленского сломался самолет по пути в Очаков. В Чугуеве на Харьковщине у воздушного судна отказал двигатель.

Президент прибыл в Очаков в 23:30 среды, 20 ноября, и осмотрел корабли.

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