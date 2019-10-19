Мендель показала, чем кормили Зеленского в Латвии: видео

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что во время визита в Латвию их угощали блюдами молекулярной кухни.

Соответствующий пост появился на странице пресс-секретаря в Instagram. В нем девушка показала, как выглядело одно из блюд (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Блюда молекулярной кухни готовят не для того, чтобы накормить человека, а чтобы доказать, что стряпня может быть искусством.

Вместо обычной посуды, кулинары молекулярной кухни используют центрифугу, сухой лед, азот, вакуумное приготовление. А вместо приправ – специальные компоненты с неизвестными нам названиями, как агар-агар, мальтодекстрин, смолы и др. Так можно с любого продукта получить пар, пену, мороженое или гель", – написала она.

"В стакане кусочки моркови. Очень интересный опыт", – добавила Мендель.

Юлия Мендель ОП

Напомним:

Пресс-служба Офиса президента попала в курьезную ситуацию, освещая поездку украинского главы в Латвию.

Так, на странице ведомства в Facebook в подписи к фотографиям украинского главы сперва говорилось о визите в Литву, а это страна-соседка Латвии.

Позже в ОП заявили, что сотрудник, который написал этот пост, получил взыскание и географический атлас "в подарок".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юлия Мендель допустила ошибку, транслитерировав столицу Украины как Kiev, а не Kyiv. После этого инцидента она извинилась.

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