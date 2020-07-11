Мендель отреагировала на слухи о беременности от Зеленского

Юлия Мендель намекнула, что информация о ее беременности от Владимира Зеленского – это фейк.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель записала видео, в котором посоветовала обратить внимание на имена людей, запустивших слухи о якобы ее беременности от главы государства.

Под видео в своем Instagram она разместила ссылку на статью 24 канала о самых громких фейки года (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

"Читайте, думайте и помните: вы – то, что вы потребляете. Особенно, когда речь идет об информации. Уважайте других и главное – уважайте себя", – заявила Мендель.

В публикации говорится, что фейк о беременности Мендель от Зеленского запустили журналист Роман Реведжук в Facebook и лидер партии 5.10 Геннадий Балашов на YouTube. По словам последнего, слухи о беременности ходят правительственным кварталом.

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях Мендель призналась, что порвала отношения с парнем из-за работы на Зеленского.