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11 октября • обновлено в 20:38
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"Отбивала" Зеленского от журналистки: Мендель снова попала в скандальное видео

9.8т Читать материал на украинском

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, которая известна своими "нападениями" на представителей прессы, снова применила физическую силу к журналистке.

Инцидент произошел в четверг, 10 октября, на пресс-марафоне главы государства. Подтверждающее видео опубликовала в Facebook журналистка Юлия Забелина, которая и стала новой "жертвой" Мендель (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, на кадрах видно, что девушка подошла к Зеленскому, чтобы задать свой вопрос, однако тут же возле нее появилась пресс-секретарь президента, которая попыталась увести Забелину, взяв ее под локоть.

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Мендель снова "отбивала" Зеленского у журналистки

Мендель снова "отбивала" Зеленского у журналистки

"В общем, пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель предыдущие истории ничему не научили. Вчера уже я имела возможность познакомиться с ней поближе. Считала и считаю, что пресс-секретарь президента должен вести себя более уважительно по отношению к журналистам. О чем я ей вчера и сказала", – прокомментировала Забелина.

"Свои вопросы я задала, их было больше, но формат ограничивал. На фото момент, когда я хотела задать пару уточняющих вопросов Зеленскому до того, как меня начала оттеснять Мендель", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 27 сентября Мендель толкнула в Нью-Йорке журналиста, который хотел поговорить с Зеленским.

  • Пресс-секретарь отреагировала на скандал и угрожающе заявила, что в США за попытку приближения к президенту без разрешения журналиста арестовали бы.

  • В сети появились видео и предшествующих этому случаю инцидентов. Мендель несколько раз уводила журналистов от Зеленского.

  • О ее агрессии рассказал представитель "Радио Свобода" Кристофер Миллер.

  • В результате журналисты обратились к Зеленскому с призывом отреагировать и уволить Мендель за непрофессионализм и неэтичность. OBOZREVATEL поддержал эту инициативу.

  • 1 октября перед началом брифинга Зеленский обратился к Мендель со словами: "Вы же никого не толкали, Юль?"

  • 9 октября президент "подколол" одного из журналистов, сказав, чтобы тот подошел, не боясь "девочки".

  • На пресс-марафоне он оправдал пресс-секретаря, заявив, что "будет защищать девочку".

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Персоны
Владимир Зеленский Юлия Мендель
Место
Украина
Тег
Офис президента
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Тупое создание которое ничему не учится.
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Н Олег
Н Олег
р@гульское хамло опять пытается прорваться на приватную беседу с президентом ... ответы не интересуют --- важно участие в провокации ...
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
Для формальной беседы, общепринятая дистанция 1,5 метра... все правильно делает, охраняет своего начальника от всяких шмар, мужского и женского рода
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