"Не кидайтесь!" Мендель оправдалась за конфликт с журналистом из-за Зеленского

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель попыталась оправдать свой конфликт с журналистом Сергеем Андрушко, которого она толкнула, когда он пытался подойти к Владимиру Зеленскому.

На своей странице в Facebook Мендель написала, что в США за приближение к главе государства после отказа и вовсе могли арестовать. Также она пожаловалась на большое количество фейков о себе, которые попадают в СМИ.

"К концу первого месяца работы в Офисе президента узнала, что купила Lexus и повесила номера со своей фамилией. Связали со всеми возможными олигархами. На второй месяц в медиа писали, что я купила квартиру за новую зарплату. На третий – что дала команду голосовать за неприкосновенность. Теперь пишут, что избила журналиста, вдвое большего за себя. Призываю всех проверять информацию", – возмутилась пресс-секретарь Зеленского.

Она добавила, что в США "нет" для журналиста якобы означает невозможность подходить к первому лицу, иначе его арестуют.

"Медиа настаивают, но не бросаются. Потому что личное пространство первого лица – это его/ее безопасность. Особенно важно это осознавать после 2017 года, когда, прикидываясь журналистом известного издания, киллер подстрелил добровольца в Киеве", – пишет Мендель.

Юлия Мендель

"Возможно, мои просьбы несколько не дотягивают до высоких стандартов. Но Сергей Андрушко – не самый галантный джентльмен. На видео видно, что я его не толкала и не бросалась, а останавливала. Хотим цивилизованного поведения – давайте на цивилизованное "нет" не набрасываться на делегацию ради красивой картинки", – раздраженно добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мендель не сдержала эмоций, оправдываясь за звание "лейтенанта", которое присвоено главе СБУ Ивану Баканову одновременно с его принятием на военную службу. Общаясь с журналистами, она сорвалась на крик.

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