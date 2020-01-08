"Заберите у Мендель Facebook!" У Зеленского оконфузились из-за аварии МАУ

Пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель подвергли острой критике за некорректный пост о расследовании причин крушения самолета МАУ в Тегеране.

Так, на странице Офиса президента Украины в Facebook появилось сообщение о том, что Владимир Зеленский поставил задачу открыть уголовное производство по факту авиакатастрофы.

"Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу открыть уголовное производство по поводу катастрофы пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который упал неподалеку от международного аэропорта в Тегеране (Иран). Глава государства также отметил необходимость проведения проверки летной годности всего гражданского флота", – сказано на странице ОПУ.

Однако украинцев смутила такая формулировка, поскольку глава государства не имеет полномочий давать указания органам следствия об открытии или закрытии уголовных производств. Кроме того, пользователи отметили, что в первоначальной версии поста было написано "президент приказал генеральному прокурору открыть производство". После волны критики текст исправили. Бурное возмущение по этому поводу люди выразили в многочисленных комментариях.

Юлия Мендель

"Что значит поставил задачу? У нас правоохранительные органы без задач из ОПУ ничего не будут делать?", "Президент не может давать указания/задачи об открытии/закрытии уголовного дела. Или уже у нас можно?", "Прокуратура у нас независимая, именно так господин президент говорил, верно? Рябошапка не его человек. Все верно?", "А для того, чтобы открыть производство, надо задание президента?", "Теперь и солнце встает исключительно по поручению президента", "Переписали текст. Час назад было "президент приказал генеральному прокурору открыть производство...". И далее по тексту", – негодуют украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Иране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.

Глава государства назвал авиакатастрофу "страшной вестью" и выразил соболезнования семьям погибших.

Также телеграмму с соболезнованиями ему направил лидер страны-агрессора, президент РФ Владимир Путин.

Офис генерального прокурора начал досудебное расследование авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, который летел рейсом PS752 по маршруту Тегеран – Киев.

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