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8 января • обновлено в 14:45
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"Заберите у Мендель Facebook!" У Зеленского оконфузились из-за аварии МАУ

22.3т
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Пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель подвергли острой критике за некорректный пост о расследовании причин крушения самолета МАУ в Тегеране.

Так, на странице Офиса президента Украины в Facebook появилось сообщение о том, что Владимир Зеленский поставил задачу открыть уголовное производство по факту авиакатастрофы.

"Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу открыть уголовное производство по поводу катастрофы пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который упал неподалеку от международного аэропорта в Тегеране (Иран). Глава государства также отметил необходимость проведения проверки летной годности всего гражданского флота", – сказано на странице ОПУ.

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Однако украинцев смутила такая формулировка, поскольку глава государства не имеет полномочий давать указания органам следствия об открытии или закрытии уголовных производств. Кроме того, пользователи отметили, что в первоначальной версии поста было написано "президент приказал генеральному прокурору открыть производство". После волны критики текст исправили. Бурное возмущение по этому поводу люди выразили в многочисленных комментариях.

Юлия Мендель

Юлия Мендель

"Что значит поставил задачу? У нас правоохранительные органы без задач из ОПУ ничего не будут делать?", "Президент не может давать указания/задачи об открытии/закрытии уголовного дела. Или уже у нас можно?", "Прокуратура у нас независимая, именно так господин президент говорил, верно? Рябошапка не его человек. Все верно?", "А для того, чтобы открыть производство, надо задание президента?", "Теперь и солнце встает исключительно по поручению президента", "Переписали текст. Час назад было "президент приказал генеральному прокурору открыть производство...". И далее по тексту", – негодуют украинцы.

"Заберите у Мендель Facebook!" У Зеленского снова оконфузились

"Заберите у Мендель Facebook!" У Зеленского снова оконфузились

"Заберите у Мендель Facebook!" У Зеленского снова оконфузились

"Заберите у Мендель Facebook!" У Зеленского снова оконфузились

"Заберите у Мендель Facebook!" У Зеленского снова оконфузились

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персоны
Владимир Зеленский Юлия Мендель
Место
Украина
Тег
Офис президента
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Комментарии
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Бондаоенко Виктор
Бондаоенко Виктор
Ну и страшная эта еврейка Мендель,почти как Сапрун.Даже подушка не поможет фейс закрыть.
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Людина без досвіду - на стажування на два-три тижня (країну хай в МЗС оберуть).
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Кошмар. А якщо будуть справжні виклики для країни? Як у 2014-му? Наприклад наступ війск РФ (як в свій час у Дебальцево). Що буде робити ця трупа коміків? Тікати в Оман? Чим думали ті виборці, які в такий час для країни обирали 95-й квартал?
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