"Мелочь по карманам тырить": нового генпрокурора уличили в схемах с назначениями

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка мог незаконно назначить своих двух заместителей и руководителя Генеральной инспекции ГПУ.

Такое мнение в эфире ток-шоу "Право на владу" высказала бывшая старший следователь Генпрокуратуры по особо важным делам Галина Климович. "Вы назначили их, обойдя все законные процедуры", – обратилась к главе ГПУ она.

Как пояснила Климович, за нынешними нормами закона на данные административные должности может быть назначен человек, который имеет статус прокурора, то есть работает в прокуратуре.

Руслан Рябошапка Скрин видео

Поэтому Рябошапка якобы на несколько часов назначил Виталия Касько (ныне заместителя генпрокурора) на должность Мирославы Мушки, прокурора отдела, которая находилась в декрете. Так же якобы поступили и с Илькином Садагат оглы Нуруллаевым (глава Генинспекции).

"Всего бы ничего, если бы эти уважаемые господа проходили конкурс, как это предусмотрено законом. Они его, насколько я знаю, не проходили", – заявила Климович.

"Для чего в таких якобы мелочных вопросах "мелочь по карманам тырить"?.. Нужно достигать светлой цели законными методами" – спросила она.

В ответ на это Рябошапка сказал, что конкурс для назначения не нужен, нужно согласие Рады прокуроров, и она есть для всех названых лиц. Климович, ссылаясь на "Закон про прокуратуру", возразила ему.

Галина Климович Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, 6 сентября Виталий Касько был назначен первым заместителем генерального прокурора Украины.

Ранее Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Вместо него кресло занял бывший нардеп Виктор Чумак.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!