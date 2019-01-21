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''Мелкая месть!'' ПАСЕ нанесла публичный удар по Украине 

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Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы изменило правила формирования комитетов, что привело, в частности, к лишению Украины мест в регламентном комитете, который работает над снятием санкций с России.

Такое решение было принято в понедельник, 21 января, в Страсбурге, сообщает "Европейская правда".

По итогам закрытой дискуссии, в которой принимал участие глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, он заявил, что изменения направлены именно против Украины. "Это кажется мелкой местью за принципиальную позицию украинцев по изменению регламента в угоду РФ", - подчеркнул он.

Так, по решению руководящего органа ПАСЕ, в комитетах по вопросам регламента и по вопросам избрания судей ЕСПЛ не может быть более двух представителей каждого из государств-членов.

''Мелкая месть!'' ПАСЕ нанесла публичный удар по Украине 

Телеканал 24

До сих пор в обоих упомянутых комитетах не было такого ограничения: их состав формировался по предложениям политических групп. Благодаря этому в регламентном комитете было четверо украинцев - Владимир Арьев, Владислав Голуб, Юлия Левочкина и Сергей Кираль (первый заместитель председателя комитета). Этот комитет имеет особое значение, поскольку отвечал за разработку изменений в регламент, которые должны были снять санкционное давление с РФ и открыть путь к возвращению россиян в ассамблею.

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Как рассказал Арьев, в результате дискуссии бюро ПАСЕ "обнулило" перечень тех депутатов, страны которых превысили новую квоту в два места в комитете.

"Было решено просто обнулить список, сейчас у нас ноль мест в регламентном комитете, и группы должны выдвигать новых кандидатов", - пояснил он.

Также пострадали украинские представители в комитате по вопросам выборов судей ЕСПЧ (четыре депутата от Украины).

По новым правилам потеряли места в комитетах также представители ряда других государств.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тег
ПАСЕ
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Ну все .Тепеpь домой.Евpозаpплата кончилась,началось гpивносуществование.Там обещали субсидии по 1,5 тысячи.Может еще успеют?
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Алкашенко Петро
Алкашенко Петро
свиньи достали ПАСЕ
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Как то неуважительно относятся к древней цивилизованной стране с сильнейшей армией Европы. Всех членов руководящего органа ПАСЕ срочно внести в Миротворец.
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