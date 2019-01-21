''Мелкая месть!'' ПАСЕ нанесла публичный удар по Украине 

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы изменило правила формирования комитетов, что привело, в частности, к лишению Украины мест в регламентном комитете, который работает над снятием санкций с России.

Такое решение было принято в понедельник, 21 января, в Страсбурге, сообщает "Европейская правда".

По итогам закрытой дискуссии, в которой принимал участие глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, он заявил, что изменения направлены именно против Украины. "Это кажется мелкой местью за принципиальную позицию украинцев по изменению регламента в угоду РФ", - подчеркнул он.

Так, по решению руководящего органа ПАСЕ, в комитетах по вопросам регламента и по вопросам избрания судей ЕСПЛ не может быть более двух представителей каждого из государств-членов.

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До сих пор в обоих упомянутых комитетах не было такого ограничения: их состав формировался по предложениям политических групп. Благодаря этому в регламентном комитете было четверо украинцев - Владимир Арьев, Владислав Голуб, Юлия Левочкина и Сергей Кираль (первый заместитель председателя комитета). Этот комитет имеет особое значение, поскольку отвечал за разработку изменений в регламент, которые должны были снять санкционное давление с РФ и открыть путь к возвращению россиян в ассамблею.

Как рассказал Арьев, в результате дискуссии бюро ПАСЕ "обнулило" перечень тех депутатов, страны которых превысили новую квоту в два места в комитете.

"Было решено просто обнулить список, сейчас у нас ноль мест в регламентном комитете, и группы должны выдвигать новых кандидатов", - пояснил он.

Также пострадали украинские представители в комитате по вопросам выборов судей ЕСПЧ (четыре депутата от Украины).

По новым правилам потеряли места в комитетах также представители ряда других государств.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ПАСЕ не проголосовала за упрощение введения санкций в отношении России. Таким образом, делегации РФ не дали безнаказанно возобновить свои права, утерянные в 2014 году после аннексии Крыма.

Россия отреагировала жестким ультиматумом и заявила, что может выйти из СЕ, если ассамблея не откажется от "ущемления прав национальных делегаций".

Вслед за этим последовало решение Госдумы России не направлять делегацию РФ на сессию ПАСЕ в январе 2019 года.

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