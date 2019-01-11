Сподіваюся, ви вже в курсі. Днями імпортні правоохоронці затримали в мексиканському аеропорту Канкун двох доволі відомих персонажів, а саме – російського олігарха Павла Фукса і заступника голови фракції "Народний фронт" Андрія Іванчука.

Це той самий Іванчук, який голосує в Раді, чи то за п’ятьох, чи то за десятьох, але до такої метушні всі вже давно звикли. А от що стало несподіванкою, так це сам факт наявності дружніх і, схоже, ділових стосунків між нардепом від "найпатріотичнішої фракції" у парламенті і путінсього олігарха.

Зараз, на момент запису цього випуску, Павло Фукс продовжує перебувати в Мексиці. Говорить – за власним бажанням. А історію з затриманням в аеропорті називає фейком. Мовляв, нічого такого не було, жодних законів не порушував. Мовляв, звідки ви це взяли? Мовляв, я законослухняна особистість!

Сподіваюся, відповідь на питання хто бреше – Фукс чи інсайдери – дізнаємося доволі скоро. А поки нас більше цікавить доля депутата-народофронтівця Іванчука, який летів разом з Фуксом в тому ж літаку і якого начебто також затримували імпортні поліціянти.

Іванчук поки що на зв’язок зі ЗМІ не виходить. Але, за повідомленнями досвідчених джерел, аби запобігти провадженню до мексиканського централу, наш народний обранець скористався перевіреним засобом. А саме – ткнув у харю правоохоронцям свій дипломатичний аусвайс, який він, звісно, має, як і усі наші нардепи. Та чого там маскуватися – саме за ним, за диппаспортом, багато хто як раз і йшов до Ради.

Після того, як наш співвітчизник продемонстрував свою приналежність до касти недоторканих, поліція відпустила його з миром.

Андрій Іванчук і Павло Фукс

Але питання все одно залишилися. Головне з яких – що ж поєднує пташенят гнізда Арсенова з російськими олігархами, які під час неоголошеної війни з Московією рублять бабло в Україні?

Мені складно підібрати більш-менш схожу на правду відмазку з цього приводу. Особливо якщо взяти до уваги, що бізнес того самого Фукса в Україні, і про це неодноразово писали ЗМІ, насамперед, стосовно Києва, м’яко кажучи, не завжди законний. До того ще й замішаний на бюджетних потоках.

Мені здається, що прийшов час вітчизняним каральним органам братися за голову. Ну, не в сенсі хапати себе за вуха, і плакати, а в сенсі готувати кайдани на тих, хто кришує імпортних олігархів під куполом парламенту. І не тільки там. Аби не вийшло як завжди.

До речі, фінт вухами з дипломатичним паспортом у разі потрапляння в чергову халепу, схоже, є звичайною практикою з боку вітчизняних можновладців.

Саме так два місяці тому депутат від "Самопомочі" Семен Семенченко відмазався від грузинських поліцейських, які спробували затримати його у Тбілісі за зберігання арсеналу зброї.

І таких розумних – не одна сотня. Багато хто з нагородною зброєю і металевими цяцьками на фраках. За вміння розпихати держбюджет по кишенях та за віртуозне володіння язиком – під час хорових співів.