"Поговорю с Трепаком": нардеп спалил в Раде связи с прокуратурой. Фотофакт

Народный депутат-мажоритарщик от президентской партии "Слуга народа" Вячеслав Медяник прямо в сессионном зале Верховной Рады обсуждал, как "решить" вопросы с прокуратурой.

Переписка парламентария с собеседником, подписанным как "Саша Яровой", в среду, 15 октября, попала в кадр "Страны" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, у Медяника на заседании зазвонил телефон. Он сбросил вызов и попросил собеседника написать ему в мессенджере Telegram, так как идет голосование.

Медяник спалил связи с прокуратурой

Приводим диалог между Медяником и Яровым:

Яровой: 1) раньше мы работали в связке с ГПУ. Нам давали прокурора исполнителя – и сами ему писали, все что нужно сделать, предварительно согласовав с Юрой (можно ли сейчас так организовать работу?) 2) океан/сахар уже звонят, спрашивают – что сделали за неделю? Можно нас состыковать с тем прокурором, на кого это распишут. Клиенту ничего не показать – уйдут к другим. 3) организовывается система лоббистов (можно ли нас аккредитовать в этом движении?) И если у тебя что-то не получается – не стесняйся, говори, как есть. Мы настроены подключаться и помогать или усиливать позиции.

Медяник: Зеленый свет есть только у нашей юридической фирмы. И все дела только через наших адвокатов. По сахару сегодня тоже буду говорить. Дай мне фамилии тех, у кого дело Океана в ГП. Я

Яровой: Ок.

Медяник: По сахару с Трепаком (заместитель генерального прокурора Руслана Рябошапки - Ред.) поговорю.

Яровой: Ок.

Медяник: Сахар дело в НАБУ.

На этой фразе Медяник, которому пришлось отвлечься, закончил общение. Отмечается, что Яровой – это бизнесмен из Днепра, который в деловом контакте с нардепом.

Медяник в Раде спалил связи с прокуратурой Страна

Что известно о Медянике

Примечательно, что нардеп – член комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Его отец Анатолий Медяник (умер в 2017 году) – бывший начальник спецподразделения по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ в Днепропетровской области. А крестный – Анатолий Клименко, нардеп IV созыва.

Ранее Медяник занимался строительным бизнесом в Днепре. Он также был координатором юридического направления в Штабе национальной защиты Днепропетровской области.

Согласно декларации за 2018 год, у Медяника пятеро детей , а в его собственности 4,5 сотки земли в Днепре. Вместе с женой Инной депутат делит квартиру площадью 210 кв. м. Два автомобиля (Porche Cayenne и BMV 523і) числятся на супруге.

Медяник в Раде спалил связи с прокуратурой ukranews.com

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий попался на переписке во время заседания Верховной Рады, обматерив сторонников Ульяны Супрун.

Перед этим нардеп от "СН" Елена Криворучкина "погорела" на интимной переписке, после чего в сети разгорелся большой ажиотаж.

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